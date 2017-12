Liga, manita Real nel giorno del quinto Pallone d'oro di CR7

Al Santiago Bernabeu è il giorno del numero 5. Cristiano Ronaldo ha mostrato orgoglioso ai suoi tifosi i suoi 5 Palloni d'oro, poi il Real Madrid ha rifilato 5 gol in un tempo (due del fenomeno portoghese di cui uno su rigore) al malcapitato Siviglia portandosi così a 5 punti di distanza dal Barcellona capolista, impegnato domani contro il Villarreal.

Una dimostrazione di forza da parte di Ronaldo e in generale della squadra di Zidane, che davanti a quei tifosi che nelle ultime giornate avevano addirittura fischiato i campioni d'Europa gioca 45 minuti di grande calcio e delizia anche i palati più raffinati. Ad aprire le danze è Nacho dopo appena tre minuti, poi sale in cattedra CR7, che va a segno due volte tra il 23' e il 31', a completare l'opera sono Toni Kroos e il 19enne difensore marocchino Achraf Hakimi, al suo primo gol nella Liga dopo appena tre presenze.

Il secondo posto del Real dura però soltanto poche ore, perché in serata il Valencia reagisce al ko dell'ultimo turno e al Mestalla piega 2-1 il Celta Vigo grazie al decimo gol stagionale di Simone Zaza e al rigore a 10 minuti dal termine di Parejo (in mezzo il pareggio di Aspas a inizio ripresa). Nelle altre gare vittoria interna del Deportivo sul Leganes (1-0), mentre Getafe ed Eibar si accontentano di un punto a testa (0-0) dopo che nell'anticipo del venerdì l'Alaves aveva centrato la sua seconda vittoria in fila battendo 2-0 il Las Palmas.