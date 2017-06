Liga, manita Real al Granada. Atletico, riecco Griezmann gol!

Dopo la sosta natalizia torna in campo la Liga per la 17esima giornata e nel giorno dei festeggiamenti per il quarto Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo il Real Madrid fresco campione del mondo travolge il Granada al Bernabeu 5-0. Tutto facile per gli uomini di Zidane, che con questo successo eguagliano il record del Barcellona di Luis Enrique di 39 partite consecutive senza sconfitte.

Ad aprire le marcature è Isco, dopo 20' Benzema firma il raddoppio e alla mezz'ora Ronaldo mette il match in ghiaccio con un potente colpo di testa. Prima dell'intervallo arriva anche la doppietta personale di Isco, poi nella ripresa il Real toglie il piede dall'acceleratore e amministra la gara senza soffrire e trovando anche il pokerissimo con Casemiro.

Bene anche l'Atletico Madrid: i colchoneros hanno battuto 2-0 l'Eibar: vantaggio di Saul, raddoppio di Griezmann che rompe un digiuno in campionato lungo oltre tre mesi (821 minuti). Nell'anticipo del venerdì sera pareggio 1-1 tra Espanyol e Deportivo la Coruna, in gol Moreno e Borges.