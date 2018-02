Liga: manita del Real Madrid, ok anche l'Atletico

Continua il buon momento del Real Madrid: dopo la rimonta in Champions League, il 5-3 contro il Betis nella 24.ma giornata di Liga vale il quinto risultato utile consecutivo (quattro vittorie e un pareggio). La serata a Siviglia inizia bene per i blancos con la rete di Asensio ma i padroni di casa ribaltano il match già nel primo tempo con Mandi, lasciato libero di colpire da angolo, e il goffo autogol di Nacho.



Nella ripresa Sergio Ramos equilibra subito la situazione (ovviamente di testa, ovviamente da angolo) e ancora Asensio riporta avanti i blancos segnando un gol storico: è il numero 6000 del Real in Liga, prima squadra a riuscirci in Spagna. Partecipano alla festa anche Cristiano Ronaldo e Benzema che firmano poker e manita, reti decisive per rendere inutile quella di Leon. Zidane quarto a un punto dal Valencia, che però ha una partita in più.



Gameiro e Diego Costa tengono saldamente al secondo posto l'Atletico Madrid che batte 2-0 l'Athletic Bilbao. Sorride anche la Real Sociedad, 3-0 al Levante di Pazzini (in campo 59 minuti). Infine 1-1 tra Espanyol e Villarreal.