Liga: manita del Barcellona, Real Madrid ko

Il Barcellona si regala la manita nel recupero della 34.a giornata della Liga battendo 5-1 il Villarreal. Ma lo spettacolo comincia prima della partita, al Camp Nou sfilano le cinque squadre della polisportiva blaugrana che hanno vinto le cinque coppe nazionali (evento mai accaduto prima): calcio, basket, pallamanno, hockey su prato e hockey su ghiaccio. Dopo, partita senza storia.



Dopo un quarto d'ora il Barça è già avanti di due gol con Coutinho e Paulinho, nel finale di tempo Messi sigla il 34° gol in Liga che lo avvicina al titolo di Pichichi (Cristiano Ronaldo è a 25) e alla Scarpa d'Oro (Salah fermo a 31). In apertura di ripresa Sansone accorcia le distanze ma nel finale Dembélé sigla una doppietta tra l'87' e il 93'.



Sconfitto invece il Real Madrid, vince il Siviglia 3-2: secondo successo consecutivo per Caparros, che ha preso il posto di Montella a fine aprile. Come spesso accade, al Sanchez Pizjuan protagonista l'ex Sergio Ramos che sbaglia un rigore, segna un autogol e sigla la rete finale. Prima erano andati a segno Ben Yedder, Layun e Mayoral. Il Real rimane terzo a tre punti dai cugini dell'Atletico a due turni dal termine del campionato.