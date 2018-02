Liga, Malaga-Atletico 0-1: Simeone a -6 dal Barcellona

L'Atletico Madrid prova a mettere un po' di pressione al Barcellona. La squadra di Simeone vince 1-0 sul campo del Malaga e si porta momentaneamente a -6 dalla capolista, che giocherà domenica pomeriggio al Camp Nou contro il Getafe. Alla Rosaleda decide il gol messo a segno da Griezmann dopo un solo minuto di gioco: l'attaccante francese sorprende la difesa avversaria sul filo dell'offside e batte di destro Jimenez. Per i colchoneros tre punti importanti ed eguagliato il record del Deportivo La Coruna, con solo 9 reti subite in 23 giornate di campionato.



Sorride anche l'Alaves che passa a sorpresa 2-1 a Villarreal. L'ex Milan Rodrigo Ely sblocca la gara al 40' e Ibai trova il raddoppio al 71'. Al 77' un altro ex milanista, Bacca, accorcia le distanze ma non basta: il Sottomarino Giallo fallisce l'occasione di andare al quarto posto e potrebbe venire avvicinato dal Siviglia di Montella impegnato domenica all'ora di pranzo in casa col Girona.