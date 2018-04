Liga, Levante-Siviglia 2-1: Montella ancora ko

Situazione sempre più complicata per Vincenzo Montella. Il Siviglia, reduce dalla pesante sconfitta in finale di Coppa del Re contro il Barcellona, perde 2-1 con il Levante nella 35.a giornata di Liga e mette a rischio la qualificazione alla prossima Europa League (settimo posto a pari opunti col Getafe). Il risulato è negativo anche per il Deportivo la Coruna di Clarence Seedorf, quasi retrocesso.



Montella in settimana è stato confermato dalla dirigenza ma questo ko con una squadra che occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica potrebbe metterlo di nuovo a rischio considerato il trend negativo (la vittoria manca da 8 gare).



I biancorossi vanno sotto all'11 puniti dal destro ravvicinato di Roger dopo una serpentina di Morales a evitare gli avversari come se fossero birilli e pareggiano 5' più tardi grazie al gran sinistro di Carlos Fernandez. Nella ripresa, al 74',Morales beffa Soria in uscita realizzando il gol della vittoria.