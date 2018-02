Liga, Levante-Real Madrid 2-2: Pazzini entra e segna

Un altro stop per il Real Madrid che non va oltre il 2-2 sul campo del Levante, un pareggio dalla firma tutta italiana: l'ultima rete del match, infatti, è stata segnata da Giampaolo Pazzini, appena arrivato dal Verona. Il Pazzo, in panchina per 77', viene buttato nella mischia da Muniz e ripaga la fiducia dell'allenatore: l'attaccante parte sulla linea difensiva dei blancos e allo scadere trasforma in rete l'assist di Jason nonostante la mezza parata di Navas.



Buone notizie per il Levante, cattive per il Real Madrid che ripiomba nella mestizia: i blancos erano andati due volte sopra, prima con Ramos e poi con Isco, per essere raggiunti prima da Boateng e appunto dal Pazzo. Zidane rimane quarto a due soli punti sopra il Villarreal quinto (che però ha una partita in più) ma sconfitto dal Betis e a 18 dal Barcellona capolista.



Nelle altre partite clamorosa sconfitta del Siviglia di Montella e 2-1 dell'Alaves sul Celta Vigo.