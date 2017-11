Liga, Leganes-Barcellona 0-3, Luis Suarez doppietta

Dalla Spagna non arrivano buone notizie per la Juve e del resto nessuno se le aspettava: il Barcellona vince ancora, si porta temporaneamente a +7 sul Valencia in campionato e manda tre segnali ad Allegri, ironia della sorte gli stessi che i bianconeri ricevettero in campo nello scontro diretto al Camp Nou, a metà settembre.



Mercoledì non sarà facile per i campioni d'Italia prendersi la rivincita contro una squadra che in Liga ha vinto 11 gare su 12 (pareggiando l'altra) e che in Champions ha bisogno di un altro punto, aritmeticamente, per avere contemporaneamente la certezza della qualificazione e del primato nel gruppo.



I blaugrana, in realtà, non hanno vita facile sul campo del Leganes nonostante un 3-0 che stranamente non vede Messi nel tabellino marcatori, ma trova due volte Luis Suarez. Il Pistolero, a secco da un mese, ritrova il gol con un facile tap-in già nel primo tempo, molto più spettacolare quello nella ripresa, quasi in acrobazia. Nel finale è Paulinho a mettere il sigillo dopo un'azione caparbia di Messi. Al di là delle reti, però, il Barcellona non ha convinto: Messi sotto tono malgrado abbia saltato l'ultima amichevole dell'Argentina, proprio per riposare, Ter Stegen protagonista con una serie di parate, Leganes che tira 17 volte contro le sole 10 del Barça. Insomma, le notizie non sono buone per Allegri, ma nemmeno così drammatiche.