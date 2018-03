Liga, Las Palmas-Barcellona 1-1, Messi non basta

Due anni e quindici giorni: una vita fa. È il tempo passato dall'ultimo rigore che era stato fischiato al Barcellona in campionato: la lunga serie è stata interrotta. Ed è stata fatale a Messi e compagni: Calleri, accostato anche all'Inter qualche estate fa, ha approfittato della storica chance trasformando il penalty a inizio ripresa, la squadra di Valverde non ha saputo più rimontare e a Las Palmas è finita 1-1.



Frenata pericolosa è una metafora forse un po' abusata, ma il Barça sta davvero rischiando grosso: il 4 febbraio, prima del pareggio con l'Espanyol, aveva 11 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid e con un vantaggio siderale sul Real, così forse aveva dato per scontato di avere la Liga in tasca. Oggi il Cholo è risalito a -5 e domenica al Camp Nou c'è lo scontro diretto che può definitivamente riaprire il campionato o magari richiuderlo.



Di sicuro il Barça non ci arriva con il morale a mille. La punizione meravigliosa con cui Messi ha sbloccato il risultato meritava di valere tre punti. Ne arriva solo uno alle Canarie, contro un avversario al terzultimo posto della classifica. E ora il rischio per Valverde è davvero enorme.