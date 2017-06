Liga, la Real Sociedad tessera un senzatetto: farà il giardiniere

Bellissima storia che arriva dalla Liga spagnola. La Real Sociedad ha tesserato un 35enne spagnolo di nome Ruben, che da diversi mesi dormiva, assieme al suo cane, fuori dallo stadio Anoeta di San Sebastian, davanti all'ingresso numero 20.

Il club basco ha deciso di concedere un'opportunità irripetibile al suo tifoso senzatetto assumendolo per lavorare come giardiniere e occuparsi della manutenzione dello stadio. Per ora un contratto di soli due mesi, ma con la possibilità di rinnovo nel caso in cui l'uomo, che adesso avrà la possibilità di dormire in un alloggio fornito dalla società, dimostrerà di prendere con impegno il suo incarico.

"Non sapevo ci fosse ancora gente così buona, dopo tante delusioni si perde la speranza", ha commentato lo stesso Ruben intervistato da un quotidiano locale. Un gesto nobile ed esemplare da parte della Real Sociedad, ora toccherà a Ruben rimboccarsi le maniche e guadagnarsi il prolungamento contrattuale a suon di risultati.