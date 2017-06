Liga, la dura legge di Sergio Ramos: Barça beffato, 1-1 nel Clasico

Ancora una volta il fattore Sergio Ramos fa esultare il Real Madrid, che riacciuffia il Clasico all'ultimo assalto e tiene distante sei punti in classifica il Barcellona. Prima del match, entrambe le squadre hanno omaggiato la Chapecoense posando con il cartellone "Fuerza".



I blaugrana passano in vantaggio al 53' con Suarez, lasciato libero di colpire di testa nell'area piccola da una punizione di Neymar. Proprio il brasiliano e Messi vanno vicini al raddoppio ma sprecano due buone occasioni, che poi rimangono sul groppone a Luis Enrique: al 90', infatti, Sergio Ramos gela il Camp Nou con un altro colpo di testa, questa volta da calcio d'angolo. Oro che cola per Zidane, che sale a 34 punti lasciano i rivali a 28.



Dietro, si ferma il Siviglia di Sampaoli che perde 2-1 in trasferta contro il Granada: Pereira e Lomban lanciano la formazione di Alcaraz, il rigore di Ben Yedder al 95' non evita la sconfitta ai galiziani. Chiudono il sabato due 0-0: Leganes-Villarreal e Atletico Madrid-Espanyol. I Colchoneros di Simeone restano a nove punti dalla vetta.