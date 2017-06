Liga: l'Atletico travolge il Granada con 7 gol, il Real risponde col 6-1 al Betis

Nel posticipo del lunedì dell'ottava giornata della Liga l'Osasuna, penultimo in classifica, vince 3-2 sul campo dell'Eibar. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo un minuto con Escalante, la doppietta di Leon ribalta il match prima del pari di Enrich allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il gol decisivo di Torres al 58'.



Buona la 'prima' per Cesare Prandelli e il suo Valencia, che nel posticipo domenicale sbancano Gijon 2-1 grazie a una doppietta di Mario Suarez. Il centrocampista spagnolo ha prima portato in vantaggio gli ospiti dopo 7', poi il pareggio di Carlos Castro a fine primo tempo e nella ripresa il sigillo del definitivo 2-1 con un destro sotto la traversa. Con questo successo, che lo porta a 9 punti in classifica, il Valencia abbandona le zone pericolanti e raggiunge il 14esimo posto.

Nel lunch match della domenica termina 1-1 la sfida tra Alaves e Malaga, seguita nel pomeriggio dalla vittoria dell'Athletic nel derby basco contro la Real Sociedad: a Bilbao i Leones vincono 3-2, grazie ai gol di Munian, Aduriz e Williams.

Le gare del sabato

Dopo l'anticipo senza reti tra Las-Palmas ed Espanyol (con la squadra di Boateng che continua il buon campionato salendo a 12 punti), l'ottava giornata della Liga vede il ritorno al successo in trasferta del Siviglia. La squadra di Sampaoli, a secco di successi esterni da ben 22 partite, vince 3-2 a Leganes. Apre le marcature l'ex Palermo Vazquez, raddoppia Nasri prima dell'uno-due casalingo di Timor e Szymanowski ma all'85' Sarabia porta i tre punti ai galiziani.

Ad una sola lunghezza dagli andalusi sale il Barcellona, che ritrova Messi e torna alla vittoria rifilando al Deportivo un netto poker in cui Rafinha è grande protagonista. Il terzino segna una doppietta e chiude i giochi già nel primo tempo, che si conclude con il sesto gol in campionato di Suarez, ben servito da Neymar. Nella ripresa entra in campo anche Messi, che segna la rete del difinitivo 4-0 prima dell'espulsione di Laure al 65' che spegne ogni agonismo.



Al primo posto a quota 18 c'è l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone esagera e batte 7-1 il Granada al Vicente Calderon. Gli ospiti si illudono con Cuenca al 18' e poi vengono letteralmente travolti a partire dal 34'. Vanno a segno lo scatenato Carrasco (tripletta), Gaitan, Correa (doppietta) e Tiago. In vetta anche l'altra squadra di Madrid, il Real: la formazione di Zidane risponde ai cugini travolgendo 6-1 il Betis in trasferta. Apre le danze Varane al 4', poi tocca a Benzema al 32' e Marcelo al 40' chiudere di fatto il match. Allo scadere della prima frazione il sigillo di Isco. Nella ripresa ancora in rete lo spagnolo al 63' prima del 6-0 finale di Cristiano Ronaldo a 10' dal termine. Di Cejudo il gol della bandiera per i padroni di casa.