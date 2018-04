Liga: l'Atletico accorcia in vetta, quarta in fila per il Valencia

È ormai praticamente spacciato il Deportivo la Coruna di Clarence Seedorf, ancora nella Liga solo perché ancora non condannato dalla matematica. La squadra dell'ex tecnico del Milan cade anche sul campo dell'Atletico Madrid (1-0 firmato dal rigore di Gameiro) ed è ora penultima a 8 punti dal Levante quart'ultimo, mentre i colchoneros con questi tre punti tengono a debita distanza i cugini del Real Madrid (+4) e accorciano sul Barcellona (-9), fermato ieri dal Siviglia.

Fa festa Simeone e fa festa pure Zaza: il suo Valencia passa 1-0 in casa del Leganes, conquista la quarta vittoria in fila e mette un'enorme ipoteca sul quarto posto che vuol dirfe Champions League grazie anche all'inattesa sconfitta del Villarreal in casa del fanalino di coda Malaga (1-0), che non vinceva da quattro mesi. A otto giornate dalla fine del campionato, il Valencia ha 15 punti di vantaggio sul Sottomerino Giallo, quinto, e 16 sul Siviglia di Vincenzo Montella. Sono finiti 0-0 invece gli altri due incontri del giorno di Pasqua, Eibar-Real Sociedad ed Espanyol-Alaves.