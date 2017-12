Liga, l'Alaves esonera De Biasi

Dopo Montella e Bucchi, un altro allenatore italiano esonerato. Ma questa volta la serie A non c'entra: Gianni De Biasi è stato licenziato dal Deportivo Alaves dopo la sconfitta interna contro l'Eibar che ha lasciato la squadra spagnola all'ultimo posto della Liga con sei punti. Javier Cabello ha preso temporaneamente preso il posto di De Biasi sulla panchina dell'Alaves.



De Biasi era stato annunciato il 22 settembre dall'Alaves ereditando una situazione difficilissima (la squadra aveva fatto 0 punti in sei partite con un gol fatto e dieci subiti): in sette match di Liga ha ottenuto due vittorie, battendo anche il Getafe in Copa del Rey.

GRACIAS @Alaves ! Lo primero que digo es: gracias Alavés! Gracias a los chavales que trabajaron para revertir la ruta, a todos aquellos que ayudaron a tratar de mejorar la situación......https://t.co/DYKZHFH1oy

GRAZIE @Alaves! La prima cosa che dico... https://t.co/ku1Z7gRqvt pic.twitter.com/MSQSzlTjin — Gianni De Biasi (@giannidebiasi) 27 novembre 2017