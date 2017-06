Liga, Koke a CR7: "Gay". La risposta: "Sì, ma pieno di soldi..."

Nella serata che lo ha visto dare una probabile spallata decisiva alla corsa - comunque praticamente già chiusa - al Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo ha anche spiegato il retroscena della rissa con Koke.



Durante Atletico Madrid-Real Madrid, il centrocampista spagnolo si sarebbe rivolto al portoghese dandogli del "maricon", cioè gay: "Mi ha detto che ero un maricon, così io gli ho risposto che se lo avessi incontrato in giro per Madrid avrebbe visto cosa gli avrei fatto" il racconto di Ronaldo.



L'attaccante del Real ha poi rincarato la dose: "Koke mi chiamava maricón.. ah! Pensavano di batterci con la loro solita fortuna pure in Champions. Io gli ho risposto 'maricón sì... però con una marea di soldi, cabrón".