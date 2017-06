Liga: Jovetic ferma Zidane, Real ko e Barcellona a meno 2

Due partite da quando è arrivato a Siviglia e altrettanti gol, entrambi al Real Madrid. E' un inizio da sogno in Andalusia quello di Stevan Jovetic, che dopo aver lasciato piuttosto tiepidi i tifosi dell'Inter al momento del suo addio, è già entrato nei cuori di quelli del Siviglia. Il montenegrino ha deciso al 92esimo il match d'alta classifica con il Real Madrid di Zidane, che arrivava al Sánchez Pizjuán dopo 40 gare senza sconfitte e con questi tre punti il Siviglia è da solo al secondo posto con un solo punto di ritardo dai Blancos (che però hanno giocato una gara in meno).

Partita molto intensa nel posticipo della 18esima giornata, con Sergio Ramos che tornava nello stadio dove è cresciuto dopo le accuse e gli insulti scaturiti dall'atteggiamento del difensore nella partita di Coppa del Re di pochi giorni fa. Il primo tempo è molto tattico e falloso e si chiude senza reti, la partita si accende poi nella ripresa: a metà frazione Cristiano Ronaldo trasforma il rigore dello 0-1, un minuto dopo entra in campo Jovetic. A cinque minuti dal termine, in piena zona Sergio Ramos, l'uomo più atteso e fischiato della serata respinge male di testa una punizione dalla trequarti e batte Navas per la goduria dei tifosi di casa, che poi al 92esimo esplodono letteralmente di gioia quando Jovetic scaraventa in porta la rete della vittoria.

Real Madrid sconfitto per la prima volta dopo 40 partite, il campionato è riaperto: per merito di Jovetic.