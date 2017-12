Liga, il Real vince a fatica 3-2 con il Malaga

Nella 13.a giornata di Liga Il Real Madrid vince a fatica 3-2 contro il Malaga al Bernabeu e si porta momentaneamente a -3 dal Valencia e a -7 dal Barcellona, attese dallo scontro diretto domenica sera al Mestalla.



I blancos sbloccano il match al 9' con Benzema: l'attaccante francese deposita in rete dopo la traversa colpita da Cristiano Ronaldo. Gli ospiti reagiscono e trovano il pari al 18': Rolan fulmina di destro Casilla approfittando di una dormita della difesa delle merengues. Passano 3' e il risultato cambia ancora per effetto della rete di Casemiro che svetta più in alto di tutti sul corner di Kroos.



Nella ripresa le Acciughe agguantano nuovamente i rivali con Castro: il sinistro dell'uruguaiano sorprende l'incerto Casilla. Tocca a Ronaldo scacciare i fantasmi e regalare i tre punti ai Campioni d'Europa. Il Pallone d'Oro al 76' si fa parare da Roberto il rigore concesso per fallo di Hernandez ai danni di Modric ma sulla ribattuta non sbaglia. A braccetto con il Real c'è l'Atletico di Simeone che travolge 5-0 il Levante: dopo l'autorete di Rober Suarez doppiette di Gameiro e Griezmann.