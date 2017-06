Liga, il Real stende il Bilbao e scappa: Boateng "salva" il Las Palmas

Continua la marcia trionfale in testa alla Liga del Real Madrid di Zinedine Zidane, che espugna 2-1 il campo dell'Athletic Bilbao grazie alle reti di Benzema e Casemiro (in mezzo il pareggio di Aduriz) e centra la terza vittoria in fila. Con lo stesso numero di partite giocate (27) i blancos hanno ora 5 punti di vantaggio sul Barcellona, che insegue e che gioca domani nel posticipo serale col Valencia. Nelle altre gare vittoria che vuol dire salvezza quasi matematica per il Las Palmas di Boateng, a segno col gol decisivo nell'1-0 casalingo sul Villarreal, mentre il lunch match tra Eibar ed Espanyol è finito 1-1.