Liga, il Real stende 4-1 il Celta Vigo: titolo vicino

Nel recupero della 21.ma giornata di Liga, il Real Madrid vince 4-1 sul campo del Celta Vigo e ipoteca il titolo. I blancos, a una giornata dal termine del campionato, si portano infatti a +3 sul Barcellona: domenica prossima la squadra di Zidane affronterà il Malaga in trasferta mentre i blaugrana ospiteranno l'Eibar al Camp Nou. In caso di arrivo a pari punti verrebbero premiati i catalani in virtù degli scontri diretti (1-1 all'andata e successo esterno per 3-2 al Bernabeu). Al momento le merengues sono decisamente favoriti: basterà un punto per trionfare.



Il grande protagonista del match dell'Estadio Balaidos è Cristiano Ronaldo. Il portoghese sblocca la gara al 10' con un tiro di sinistro da fuori area e raddoppia in avvio di ripresa al 48' sfruttando ancora con il piede mancino l'assist di Isco al termine di un'azione di contropiede. Al 62' i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Aspas (doppia ammonizione) ma sette minuti più tardi accorciano le distanze con Guidetti. L'illusione dura solo 60 secondi perché Benzema allunga di nuovo non sbagliando da due passi su invito di Marcelo. All'88' Kroos chiude i conti per il definitivo 4-1.