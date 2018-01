Liga: il Real ne segna sette, il Barça risponde col 5-0

La Liga delle big si gioca a suon di gol: dopo i sette gol del Real Madrid al Deportivo La Coruna, il Barcellona risponde con i cinque gol segnati sul campo del Betis Siviglia. La capolista passa con le doppiette di Messi e Suarez (l'uruguaiano a quota 100 gol in campionato in sole 114 partite con la maglia dei blaugrana) dopo il gol che apre il match di Rakitic: dopo 20 giornate Valverde rimane saldamente in testa a undici punti dall'Atletico Madrid secondo e a +19 dai blancos (che devono recuperare una partita).



Il Real travolge 7-1 il Deportivo La Coruna al Bernabeu e torna a vincere in Liga dopo oltre un mese (l'ultima vittoria era datata 9 dicembre contro il Siviglia, sempre in casa). Prima di scatenarsi i Blancos vedono le streghe perché al 23' sono gli ospiti a passare in vantaggio: Adrian insacca da pochi passi capitalizzando l'assist di Adrian Lopez. A scacciare la paura ci pensa Nacho 9' più tardi con un destro in area su servizio di Marcelo. In seguito, al 42', sale in cattedra Bale: lo spendido sinistro a giro del gallese non lascia scampo a Ruben.



Nella ripresa l'ex Tottenham concede il bis di testa al 58' su corner di Kroos. Dieci minuti più tardi Modric arrotonda ulteriormente il punteggio grazie a un destro piazzato da fuori anticipando la doppietta di Ronaldo. Il Pallone d'Oro al 78' firma il tap-in vincente (passaggio di Casemiro) e all'84' si ripete in tuffo di testa. Chiude definitivamente i conti Nacho a 2' dal termine grazie a una pregevole giocata col mancino sugli sviluppi di corner.

RONALDO, TAGLIO E... CONTROLLO CON IL CELLULARE...

In occasione del secondo gol Cristiano Ronaldo ha subito una forte botta alla testa: alla fine del match il fuoriclasse portoghese si è servito di un cellulare per verificare l'entità del taglio (Foto Sunday Express).