Liga, il Real Madrid vince a fatica, Barcellona travolgente

Nella 35.ma giornata della Liga il Real Madrid soffre più del previsto contro il Valencia ma alla fine riesce a conquistare 3 punti fondamentali nella corsa al titolo: i blancos restano infatti al comando a pari merito col Barcellona (che in serata piega 3-0 l'Espanyol nel derby) ma con una partita da recuperare.



La squadra di Zidane passa in vantaggio al 27' con Cristiano Ronaldo (stacco aereo) e tutto sembra mettersi per il verso giusto. Nella ripresa i blancos potrebbero raddoppiare ma lo stesso Ronaldo si fa parare un rigore da Diego Alves, vera bestia nera del portoghese a cui ha parato 3 penalty su 4 in carriera. Così all'82' Parejo sigla su punizione la rete dell'1-1 gelando il Bernabeu. A scacciare gli incubi ci pensa Marcelo grazie a una splendida incursione concluso con un destro vincente a 4' dal termine.



Il Barcellona risponde con un successo travolgente, maturato nella ripresa: l'Espanyol resiste un tempo poi crolla. Il vantaggio porta la firma di Suarez che approfitta di un retropassaggio avventato di un avversario per fiondarsi sul pallone e battere il portiere. Al 76' Messi si invola palla al piede sulla trequarti e regala a Rakitic il pallone del 2-0, nel finale è ancora Suarez a segnare su un altro regalo della difesa avversario. Nelle altre due gare della giornata, il Granada perde 2-1 sul campo della Real Sociedad e retrocede, l'Atletico Madrid vince 5-0 a Las Palmas con molte riserve in campo e forse perde anche Gimenez in vista della semifinale di Champions col Real.