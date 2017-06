Liga, il Real Madrid stende l'Alaves nel giorno di Juanito: il Barça risponde

Il Real Madrid rifila un netto 3-0 all'Alaves e resta in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul Barcellona, che nel posticipo passa 4-1 sul campo del Granada grazie alle reti di Suarez nel primo tempo, di Paco Alcacer, Rakitic e Neymar nella ripresa, di Boga la rete del momentaneo pareggio dei padroni di casa.

Tutto facile per la squadra di Zidane, che passa alla mezz'ora grazie all'ottavo centro in campionato di Benzema e chiude i conti nel finale con l'uno-due firmato da Isco e Nacho. Una vittoria che porta CR7 e compagni dieci punti sopra i cugini dell'Atletico (2-0 nell'anticipo all'Osasuna) e il Siviglia, fermato sullo 0-0 casalingo dallo Sporting Gijon nel lunch match.

Il modo migliore da parte dei Blancos di onorare la memoria di 'Juanito', bandiera delle grandi rimonte europee del Real Madrid degli anni '80, scomparso in un tragico incidente stradale il 2 aprile del 1992 (dopo aver assistito al Bernabeu alla vittoria del suo Real contro il Torino).

Juan Gómez detto Juanito, nato a Fuengirola (Málaga) il 10 novembre 1954, con la casacca blanca vinse 5 scudetti, due coppe UEFA, due coppe della Liga, due coppe del Re e anche il titolo di capocannoniere nel 1984 con 17 reti.

Vero mito madridista, oggi al minuto 7 – il magico 7 che Juanito portava sulle spalle – il Bernabeu ha reso onore a uno dei suoi idoli con una coreografia che recitava "Non ti dimentichiamo" e lo storico coro: “Illa, illa, illa, Juanito maravilla”.

Nonostante siano passati degli anni, lo spirito di Juanito non ha mai lasciato la Casa Blanca. Di lui restano nella memoria due immagini in particolare: nella cosiddetta “Battaglia di Belgrado”, partita di qualificazione per la fase finale degli Europei del 1980 in cui si affrontarono Spagna e Jugoslavia, con le Furie Rosse in vantaggio 2-1 grazie a un suo gol, Juanito uscì dal campo perché sostituito e fu colpito da una bottiglia alla testa: l’impatto lo lasciò semicosciente e dovettero portarlo via in barella.

All’Olimpiastadion di Monaco il 9 aprile 1987, in occasione della semifinale di andata della Coppa Campioni, invece l’episodio che troncó la sua carriera europea: Juanito pestò il viso a Lothar Matthaus e l’Uefa lo sanzionò con una squalifica di 5 anni in tutte le competizioni europee.