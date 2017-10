Liga, il Real Madrid risponde al Barça: Eibar sconfitto 3-0

Nel posticipo della 9.a giornata di Liga il Real Madrid non sbaglia e batte l'Eibar al Bernabeu. I blanocs sbloccano il match al 18' grazie all'autorete di Oliveira da corner e raddoppiano al 28' con lo splendido sinistro di prima di Asensio (assist di Isco). All' 82' Marcelo chiude i conti (diagonale preciso) al termine di una splendida azione. Il successo permette alle merengues di tornare a -5 dal Barcellona capolista e a-1 dal Valencia secondo in classifica.



A una lunghezza dai campioni d'Europa c'è l'Atletico di Simeone. I colchoneros si impongono 1-0 sul campo del Celta Vigo: decide la rete realizzata al 28' da Gameiro, abile a risolvere da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sale al quinto posto il Leganes che regola di misura l'Athletic Bilbao: a segno Beauvue. Infine è travolgente il Villarreal: il 4-0 al Las Palmas porta le firme di Bakambu, Gaspar e Sansone oltre all'autogol di Navarro.