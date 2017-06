Liga, il Real Madrid batte il Malaga. Zaza, esordio col Valencia

Il Real Madrid si rialza dopo due sconfitte tra campionato e Coppa del Re (sempre per mano del Siviglia), batte il Malaga 2-1 e si riporta momentaneamente a +7 proprio dalla squadra di Sampaoli. Nella diciannovesima giornata della Liga, i blancos di Zidane ringraziano la doppietta di Sergio Ramos (tra il 35' e il 43') in una partita stregata per Cristiano Ronaldo che prende due legni anche se rischiano il pari perché, due minuti dopo il gol di Juanpi al 63', ci vuole tutta la bravura di Keylor Navas per evitare il 2-2 di Juan Carlos.



Nelle altre partite agile vittoria dell'Espanyol, nel 3-1 al Granada vanno in rete Reyes, Piatti e Navarro mentre non basta il gol di Pereira agli ospiti mentre è 2-2 tra Alaves e Leganes (11' Laguardia, 45' Guerrero, 51' Mendez, 84' Insua). Il Valencia passa 2-0 a Villareal: vanno a segno Soler al 35' e Mina al 42'. Esordio per Simone Zaza che entra in campo all'81' al posto dello stesso Mina.