Liga, il Barcellona vince il Clasico "grazie" a Super Mario Bros

La sera prima di una partita, le squadre sono in ritiro in hotel: c'è chi si rilassa, chi guarda la tv, chi sente la musica. Consuetudini che, alla vigilia di un grande match, spesso diventano ancora più focalizzate sull'obiettivo: spesso si rivedono le lezioni tattiche dell'allenatore o, se c'è, una partita in tv giusto per tenersi allenati pure mentalmente.



Ed è quello che doveva succedere anche a Madrid, nell'hotel del Barcellona: la sera precedente al Clasico la direzione aveva proposto alla squadra di vedere Espanyol-Atletico Madrid ma, secondo As, alcuni senatori blaugrana hanno avuto un'idea diversa. Busquets, Piqué e Jordi Alba hanno quindi organizzato un torneo di videogiochi di Super Mario Bros, celebre idraulico virtuale di Nintendo: Valverde ha dato il via libera, anche perché non ha visto i giocatori deconcentrati, semmai molto sereni.



Il giorno seguente il Barça ha segnato tre gol al Real Madrid mettendo una seria ipoteca sulla Liga: che si sia aperta una tradizione?