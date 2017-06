Liga, il Barcellona dà spettacolo: Villarreal steso 4-1 al Camp Nou. Il Real risponde: poker al Granada

Nella 36.ma giornata di Liga il Barcellona travolge 4-1 il Villarreal e si porta momentaneamente in testa a +3 sul Real Madrid, impegnato alle 20:45 contro il Granada. La squadra di Luis Enrique sblocca il match al 21' grazie a Neymar e viene raggiunta al 32' da Bakambu. Allo scadere del primo tempo Messi riporta avanti i blaugrana e nella ripresa Suarez al 69' arrotonda il punteggio. All'82' Messi su calcio di rigore chiude definitivamente i conti firmando la sua personale doppietta.



Non si fa attendere la risposta del Real Madrid, al primo posto con i blaugrana ma con una gara in meno diusputata. I blancos dilagano 4-0 a Granada: protagonisti assoluti di serata sono due giocatori fin qui poco utilizzati da Zidane, ovvero James Rodriguez e Alvaro Morata che realizzano due gol a testa dimostrando di non essere affatto distratti dalle voci di mercato che li vorrebbero lontano da Madrid.



Non sbaglia nemmeno l'Atletico dopo la batosta in Champions League contro il Real. L'undici di Simeone batte di misura l'Eibar: decide il gol di Saul Niguez al 69'. Con questo successo i Colchoneros allungano a +5 sul Siviglia blindando il terzo posto in classifica.