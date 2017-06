Liga, i tifosi al 92': "Segna, Sergio Ramos!". E lui lo fa veramente

Se la zona Cesarini ormai sta per essere rinominata in zona Sergio Ramos è anche merito di gol come quello segnato al 92° di Real Madrid-Deportivo La Coruna. Anche i tifosi blancos sanno che nei finali di partite tutto può accadere e, prima dell'angolo decisivo nell'ultima partita della Liga, hanno iniziato a intonare: "Segna per noi Sergio Ramos". Detto, fatto e la gioia in curva è stata incontenibile. Il difensore spagnolo si è anche fatto tatuare un "90+" esplicativo sulla nocca del dito medio della mano sinistra.

IL TATUAGGIO CON IL "90+"