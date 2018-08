Liga, i capitani contro la partita negli Usa: "Pronti allo sciopero"

Solo una settimana fa la Lega calcio spagnola ha annunciato che a partire da questa stagione, e per le prossime 15, una partita del campionato si sarebbe giocata negli Stati Uniti o in Canda: la decisione però non è piaciuta al sindacato dei calciatori che ha promesso di andare fino in fondo in questa battaglia sino a ventilare uno sciopero.



Ieri vertice tra i capitani dei club della Liga e l'assocazione dei calciatori spagnoli, l'AFE, il cui presidente al termine dell'incontro ha spiegato la situazione: "Diciamo basta, siamo stanchi di questa situazione: siamo i protagonisti con arbitri e tifosi e non veniamo tenuti in considerazione. Non siamo d'accordo nel prendere decisioni unilateralmente, anche sulle partite da giocare fuori dalla Spagna. Siamo arrabbiati per non essere stati consultati. Faremo di tutto per evitare uno sciopero ma, se necessario, andremo fino in fondo".