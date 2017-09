Liga, goleade di Barcellona e Valencia con Messi e Zaza superstar

Il Barcellona trova senza problemi la quinta vittoria consecutiva in campionato e rimane a punteggio pieno: nel 6-1 all'Eibar spicca il nome del solito Leo Messi. Poker dell'argentino che arriva a quota nove reti in soli cinque turni di Liga: al 20' apre le marcature su rigore, arrotonda il risultato nella ripresa tra il 59' e l'87'. Le altre due reti blaugrana sono, casualmente, degli stessi marcatori che avevano aiutato la squadra ad espugnare il campo del Getafe: Paulinho e Denis Suarez.



Goleada anche del Valencia con tre gol in otto minuti di Simone Zaza al Malaga, ultimo in classifica a zero punti dopo cinque partite. I galiziani erano già in vantaggio per 1-0 al 45' per una rete di Mina, ma l'italiano ha dato la svolta all'incontro: il numero 9 ha segnato al 10', al 15' e al 18' della ripresa, prima in spaccata, poi di testa e quindi di sinistro, portando a quattro il suo bottino stagionale. Al 41' è arrivato poi il 5-0 firmato da Rodrigo.