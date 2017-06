Liga, goleade di Barcellona e Real Madrid

La lotta al vertice della Liga si infiamma a suon di gol: se il Barcellona ne segna sette in casa all'Osasuna, il Real Madrid risponde con sei in trasferta al Deportivo La Coruna nelle partite della 34.ma giornata. Blaugrana e blancos rimangono quindi primi appaiati a 78 punti anche se la squadra di Zidane ha una partita da recuperare.



Prima la festa per i 500 gol di Lionel Messi in blaugrana, poi la festa per i sette gol segnati all'Osasuna (che retrocede in seconda divisione). Il Barcellona dilaga al Camp Nou, il 7-1 si apre al 12' con la firma della Pulce che ruba palla alla difesa avversaria e batte Sirigu con un tocco delizioso mentre il raddoppio è di André Gomes alla mezz'ora. La sagra del gol si allarga a dismisura nel secondo tempo con le quattro reti in dieci minuti: ancora Gomes, ancora Messi - poi sostituito con standing ovation e ora a quota 502 - Paco e Mascherano su rigore. Quest'ultimo gol è particolarmente importante perché è il primo dell'argentino in sette stagioni e 318 partite con la maglia del Barça. Nel finale arriva anche il sigillo di Paco, che firma la doppietta.



La risposta del Madrid non si fa attendere ed è di quelle poderose. Dopo il primo tempo il Real vince già 3-1: apre Morata, raddoppia James Rodriguez, accorcia Andone ma riallunga Lucas. Nella ripresa il copione è identico: James Rodriguez segna ancora (e ribadisce di voler rimanere merengue), Isco fa pokerissimo, Joselu limita i danni ma arriva anche la sesta marcatura con il "neo-goleador" Casemiro.



Nelle altre partite, non basta Zaza al Valencia che perde 3-2 in casa contro il Real Sociedad. Padroni di casa sotto 0-3 (autogol di Alves, rig. Willian Jose, Oyarzabal), le reti di Nani (su rigore) e della punta italiana non servono neanche per guadagnare un punto. Secco 3-0 del Leganes sul Las Palmas.