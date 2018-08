Liga, Girona-Real Madrid 1-4, Ramos fa il cucchiaio su rigore

Il Real Madrid per ora non sente la mancanza di Cristiano Ronaldo: il cammino in Liga prosegue senza intoppi e al momento i blancos sono al comando della classifica insieme al Barcellona, ma con una migliore differenza reti. Merito anche del 4-1 sul campo del Girona: sulla carta facile, in pratica un po' meno visto che sono serviti due rigori per il sorpasso dopo essere andati sotto al 16' del primo tempo.



Borja Garcia segna un bel gol, dopo una finta che elude l'intervento dei difensori e una gran conclusione. Il Real ci mette un po' a carburare e si aggrappa ad Asensio, promosso titolare di fatto al posto di Modric nel 4-2-3-1 di Lopetegui che prevede un centrocampista in meno e un esterno in più. È il baby spagnolo a procurarsi due rigori a cavallo dei due tempi: il primo lo trasforma Sergio Ramos con un cucchiaio, il secondo il capitano lo lascia a Benzema, meno spettacolare ma altrettanto efficace. Il finale è per Bale: firma il tris su assist di Isco e poi regala a Benzema la doppietta da due passi.



Nella stessa serata si giocava anche Siviglia-Villarreal con due ex attaccanti del Milan in campo: André Silva dal 1', Bacca entrato al 17' della ripresa. Risultato? Stavolta non si sono fatti rimpiangere: è finita 0-0.