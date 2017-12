Liga, Getafe-Real Madrid 1-2, decide Ronaldo, Barcellona a +5

Il suo record negativo l'aveva già battuto, ma Cristiano Ronaldo ha deciso di svegliarsi nel momento più importante: il Real Madrid batte 2-1 il Getafe e a decidere è una rete di CR7 a 5 minuti dal termine, la sua prima in campionato dopo un digiuno durato 355 minuti con un errore clamoroso sotto porta sull'1-1. Il successo è il 13° consecutivo in trasferta in Liga (record assoluto in Spagna) e consente a Zidane di far festa alla centesima partita sulla panchina del Real.



Ha sofferto parecchio la squadra di Zidane per fare suo il derby: Benzema ha sbloccato il risultato al 39' del primo tempo, poi in apertura di ripresa è arrivato il pari di Molina, bravo ad anticipare Nacho. Il Real si è riversato in attacco e ci è voluto un destro angolato di Ronaldo per vincere e provare a restare aggrappato alla Liga.



Per Zidane arrivano ottime notizie anche dagli altri campi: alle 13 il Siviglia aveva perso 1-0 a Bilbao e ora è dietro il Real, in serata il Barcellona si ferma dopo 7 vittorie consecutive, facendosi bloccare sull'1-1 dall'Atletico Madrid. Vantaggio di Saul nel primo tempo con un gran destro dal limite al termine di una splendida azione corale, all'82' Suarez firma il pari su assist di Sergi Roberto. Messi resta a secco: con 15 gol stagionali con la maglia della Lazio (11 in campionato, 2 in Supercoppa, 2 in Europa League) Immobile è il giocatore ad aver segnato di più fino a questo momento.