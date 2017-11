Liga, Espanyol-Valencia 0-2: Kondogbia gol pazzesco

Sono esattamente due mesi che il Valencia fa soltanto una cosa in campionato: vince. Una striscia pazzesca quella dei Pipistrelli che nel posticipo della 12esima giornata, sul campo dell'Espanyol, hanno centrato l'ottavo successo consecutivo in Liga, battendo un record storico che non era riuscito neppure alla squadra campione di Spagna allenata da Cuper nei primi anni 2000 e restando così a -4 dal Barcellona capolista. Se i blaugrana si sentono quasi al sicuro con i dieci punti di vantaggio su Real Madrid e Atletico, non possono più sottovalutare la squadra di Marcelino.



Il Valencia ha vinto anche senza il suo giocatore chiave: Simone Zaza. L'attaccante azzurro, indisponibile per un problema al ginocchio nel playoff mondiale contro la Svezia, è rimasto in panchina 90 minuti. Così, in una partita caratterizzata dalle grandi parate di Neto, ex portiere di Fiorentina e Juve, ci ha pensato un'altra vecchia conoscenza della Serie A a sbloccare il risultato: è Geoffrey Kondogbia, l'ex interista che al 22' della ripresa ha firmato il vantaggio con un pazzesco sinistro a giro, realizzando la sua terza rete in campionato e centrando anche lui un record personale. C'è il suo zampino, tra l'altro, anche nell'azione di contropiede che ha portato al 2-0 di Santi Mina all'83': i nerazzurri stanno disputando una grande stagione, ma almeno numericamente, forse questo Kondogbia poteva tornare davvero utile.