Liga, Espanyol-Barcellona 1-1: Piqué salva Valverde

Nella 22.a giornata di Liga la capolista Barcellona si salva nel finale pareggiando 1-1 in trasferta nel derby contro l'Espanyol sotto una pioggia battente. La squadra di Valverde resta così ancora imbattuta in campionato e tocca quota 58: sono 12 i punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, impegnato questa sera con il Valencia al Wanda Metropolitano.



I biancoblu passano in vantaggio con Gerard Moreno al 66': l'attaccante approfitta dell'intervento fuori tempo di Piqué e batte di testa Ter Stegen capitalizzando il cross di Sergio Garcia dalla destra. Il difensore blaugrana si fa perdonare staccando più in alto di tutti a 7' dal termine su calcio di punizione di Messi.