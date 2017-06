Liga, Espanyol-Atletico Madrid 0-1: basta Griezmann

Dopo il successo del Siviglia sul Granada, l'Atletico Madrid era chiamato a rispondere con un solo risultato: la vittoria. I colchoneros soffrono più del dovuto ma alla fine portano a casa i tre preziosi punti grazie ad Antoine Griezmann, lesto ad approfittare della carambola scatenata dal tiro di Saul e bravo ad impattare al volo di sinistro: il gol al 73' basta a Simeone per tornare terzo in Liga.



Nelle altre partite successi interni di Malaga (2-0 al Valencia, reti di Recio e Ramirez) e Villarreal (doppietta di Bakambu, in mezzo gol di Guerrero) mentre Osasuna-Sporting Gijon finisce 2-2 con la rimonta degli ospiti: padroni di casa avanti con l'autogol di Mere e il sigillo di Kodro, nel finale pari del Gihon con Canella e Castro.