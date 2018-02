Liga, Eibar-Siviglia 5-1: Montella travolto

Nella 22.a giornata di Liga il Siviglia di Montella crolla 5-1 sul campo dell'Eibar, ora a una sola lunghezza di distanza in classifica dai biancorossi che rischiano così di allontanarsi ancora di più dalla zona Champions League. Per l'ex tecnico del Milan si tratta della terza sconfitta in cinque partite di campionato: a rendere meno amara, fino a questo momento, la breve esperienza sulla panchina degli andalusi è il passaggio del turno in Coppa del Re contro l'Atletico Madrid. E' chiaro però che la dirigenza del club spagnolo si attende un'inversione di tendenza anche in Liga.



Passano appena 37 secondi e i padroni di casa vanno in vantaggio: Kike parte dalla sinistra e non viene praticamente contrasto fino all'ingresso in area dove fa secco Rico con un sinistro potente. Al 17' la difesa ospite si lascia ancora sorprendere: Orellana non sbaglia da pochi passi sul traversone di José Angel. Gli andalusi provano a rientrare in partita quattro minuti più tardi: Sarabia trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Dani Garcia. Ma al 32' Ramis ristabilisce le distanze saltando più in alto di tutti sull'angolo battuto da José Angel. Nella ripresa la squadra di Mendilibar arrotonda ulteriormente il punteggio: Orellana approfitta di un clamoroso errore di Lenglet e firma il poker. A 7' dal termine Arbilla chiude i conti beffando l'incerto Rico su punizione.