Liga, ecco come sarà il nuovo stadio dell'Atletico Madrid

Addio Vicente Calderon, dalla prossima stagione l'Atletico Madrid si trasferirà in un nuovo stadio: La Peineta. Costruito nel 1994 e pensato inizialmente solo per l'atletica leggera, nel 2015 è diventato di proprietà della società biancorossa: nello stesso anno sono partiti i lavori di ristrutturazione che porteranno la capacità da ventimila a settantamila spettatori. L'impianto punterà molto sull'illuminazione, realizzata da Philips e mostrata dal club spagnolo in anteprima. Luci a led bianche e rosse per creare un'atmosfera da veri colchoneros, i tifosi dell'Atletico non attendono altro.