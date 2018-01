Liga, è un'invasione araba: arrivano 9 giocatori, è polemica

Poco prima che l'ultima domenica di Liga si accendesse con le larghe vittorie di Real e Barcellona, in un evento a Riyadh, Villarreal, Leganés e Levante hanno annunciato il prestito fino a giugno di tre giocatori provenienti dalla prima divisione dell’Arabia Saudita. Tre 'colpi' che difficilmente rinforzeranno le rose dei rispettivi club e che sono il frutto dell'accordo concluso lo scorso ottobre tra la federazione calcistica saudita (SAFF) e il campionato di calcio spagnolo, una sinergia che ha portato un totale di nove giocatori della Saudi Arabian Profesional League in Spagna (tra Liga e Segunda Division).

Ogni giocatore arriva accompagnato da uno sponsor in Spagna, dove sperano che la mossa serva per far schizzare alle stelle la vendita dei diritti televisivi della Liga nel Paese arabo, dove il campionato spagnolo è il più seguito. Per la federazione saudita, che si impegna a pagare gli stipendi dei giocatori fino a fine stagione lasciando invariati i costi per le società spagnole, è invece un accordo importante per far crescere il movimento (la Nazionale di Juan Antonio Pizzi sarà in campo nella sfida che aprirà il Mondiale russo).

Una sinergia che quindi rende tutti felici? Neanche per sogno. Il presidente dell'Afe (il sindacato calciatori spagnolo), David Aganzo, si è infatti lamentato pubblicamente sostenendo che: "Questo è un accordo che privilegia l'aspetto economico rispetto a quello sportivo, sacrificando l'essenza dello sport e dando la precedenza agli affari sulla formazione dei nostri giovani".