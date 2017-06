Liga, è trionfo Real: Ronaldo e Benzema consegnano il 33.mo titolo

Il Real Madrid risponde alla Juventus, espugna il campo del Malaga 2-0 e conquista la Liga per la 33esima volta nella sua gloriosa storia. La squadra di Zidane chiude un campionato vissuto praticamente tutto in vetta alla classifica con 93 punti e ora potrà concentrarsi esclusivamente sulla finale di Champions League di Cardiff (che Premium Sport trasmetterà con la tecnologia del 4K).

Tutto in discesa fin da subito per i Blancos, che dopo appena due minuti sono già in vantaggio grazie al 14esimo gol in un mese di un Cristiano Ronaldo in forma smagliante e a inizio ripresa chiudono i conti con Benzema, bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo un miracolo di Kameni.

Una vittoria utile per tenere alle spalle il Barcellona, che al Camp Nou va clamorosamente sotto 2-0 contro la sorpresa Eibar e poi la ribalta fino al 4-2 finale. Blaugrana sotto dopo sette minuti per il gol di Takashi Inui, che diventa così il primo giocatore giapponese della storia a segnare al Barça e poi, a inizio ripresa, segna addirittura la doppietta personale che sembra chiudere definitivamente la partita e il campionato. Sembra però, perchè il Barcellona ha sette vite: l'1-2 è un goffo autogol di Junca, poi Messi si fa parare un rigore inesistente (non sbagliava dagli 11 metri dal marzo 2016), Suarez segna il pari da due passi, la Pulce segna la rete del sorpasso ancora su rigore e poi la chiude con la personale doppietta.

E' il 37esimo gol in campionato per l'argentino (53 in stagione), che così prenota la prossima Scarpa d'Oro, la festa però esplode per le strade di Madrid. Il titolo dei Blancos porta le firme di Zidane e Cristiano Ronaldo, che dopo aver battuto ogni record in questa stagione ora punta la seconda Champions di fila e il quinto Pallone d'Oro. Buffon permettendo...

Gli altri verdetti

Oltre ad aver sancito il trionfo della squadra di Zidane e la qualificazione matematica del Siviglia per i preliminari di Champions (5-0 all'Osasuna e quarta piazza blindata), gli ultimi 90 minuti di Liga hanno sancito l'approdo in Europa League all'ultimo respiro della Real Sociedad: a farne le spese, l'Athletic Bilbao. La squadra di Valverde cade 3-1 al 'Calderon' contro l'Atletico Madrid (all'ultima gara nello storico impianto) e viene superata al sesto posto dalla Real Sociedad, che riacciuffa al 94' il Celta Vigo sul 2-2 grazie a Juanmi e conquista l'accesso all'Europa League.