Liga, dodicesima giornata: il Real Madrid vince il derby e allunga sul Barcellona

Senza Lionel Messi (assente per problemi intestinali e vomito) e per oltre venti minuti in 11 contro 10 (nel finale addirittura in 11 contro 9), il Barcellona non riesce a battere il Malaga al Camp Nou perdendo terreno in vetta nel match valido per la dodicesima giornata di Liga. La squadra di Luis Enrique ha dominato l'incontro, basti pensare ai 26 tiri totali contro 4, ma non è riuscita ad abbattere il muro eretto da Juande Ramos, soddisfattissimo dello 0-0. Neppure le espulsioni di Llorente al 68' e di Carlos al 97' hanno aiutato i blaugrana.



Vittoria in rimonta per il Siviglia che va sotto 2-0 a La Coruna ma si prende i tre punti nei minuti finali. Doppio scatto del Deportivo con Babel, proprio in apertura di match, e Andone (al 42') ma N'Zonzi allo scadere del primo tempo riapre il match. Nel finale, tra l'87' e l 92', Vitolo e Mercado segnano le reti del definitivo 3-2 preparandosi bene alla sfida di Champions League contro la Juventus. Rico regala invece la vittoria dell'Eibar sul Celta Vigo. Nell'anticipo del venerdì, 2-0 del Betis sul Las Palmas.



La super sfida della giornata però è senz'altro quella del Vicente Calderon, dove il Real Madrid batte 3-0 l'Atletico nel derby. L'uomo del match è Cristiano Ronaldo, che realizza la seconda tripletta in stagione dopo quella contro l'Alaves. Il portoghese sblocca il match al 23', grazie a una punizione deviata da Savic che beffa Oblak. Al 71' sempre CR7 si guadagna e trasforma il rigore del raddopio. L'ultima rete della stella dei Blancos arriva al 77': Zidane batte e Simeone e si porta a più 4 punti sul Barcelllona.