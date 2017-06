Liga, decima giornata: il Real scappa con super CR7, l'Atletico aggancia il Siviglia, Barça ok

Nel lunch match della decima giornata di Liga, l'Eibar batte 2-1 il Villarreal in casa. Ospiti in vantaggio con Bruno Soriano, poi le reti di Ramis e Pedro Leon regalano la vittoria alla squadra di Mendilibar. Un punto a testa per Atletico Bilbao e Osasuna, apre Riera per gli ospiti al 23' ma Garcia pareggia dopo cinque minuti: finisce 1-1. Colpo dell'Espanyol che vince a Siviglia contro il Betis, decisivo Reyes al 62'. Spettacolare pareggio per 3-3 invece nel posticipo, con il Celta Vigo che chiude il primo tempo in vantaggio 3-0 sul campo del Las Palmas ma poi si fa rimontare nella ripresa dai padroni di casa, che in 16 minuti trovano il pareggio grazie anche al sigillo di Boateng. Nel posticipo del lunedì Deportivo-Valencia termina 1-1. La squadra di Prandelli va sotto per effetto del gol di Colak ma agguanta gli avversari con Rodrigo.



LE GARE DI SABATO

Il Siviglia non va oltre l'1-1 sul campo dello Sporting Gijon e perde terreno in classifica nei confronti del Real Madrid. La squadra di Sampaoli passa in vantaggio al 4' con Vietto ma si fa raggiungere al 20' da Gomez. I biancorossi, a quota 21 punti, sono ora a tre lunghezze dalle marengues, che trascinate da un super Cristiano Ronaldo (tripletta e anche un rigore sbagliato) dilagano 4-1 sul campo dell'Alaves (in gol anche Alvaro Morata). Quattro gol anche per l'Atletico Madrid, che al Calderon soffre più del previsto per sbarazzarsi del Malaga. Decisive per gli uomini di Simeone, che agganciano il Siviglia al secondo posto a quota 21, le doppiette di Carrasco e Gameiro. Un punto sopra i Cochoneros in classifica c'è il Barcellona, che al Camp Nou fatica oltre le aspettative ma batte il Granada grazie a un gol di Rafinha e resta in scia al Real.



LEGANES-REAL SOCIEDAD 0-2

Nell'anticipo tra Leganes e Real Sociedad e a esultare alla fine è il club basco, che vince 2-0 all'Estadio Municipal de Butarque. A decidere il match ci pensano Willian Jose e Xabi Prieto: il brasiliano realizza il suo quinto gol in campionato al 29', mentre per il capitano degli ospiti, in gol al 59', si tratta del secondo gol consecutivo dopo quello all'Alaves. Secondo successo di fila per la formazione di Sacristan, sempre più vicina alla zona Europa. Terzo ko consecutivo, invece, per il Leganes.