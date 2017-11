Liga, Cristiano Ronaldo punta su se stesso per il titolo di Pichichi

È vero che per lui niente sembra impossibile su un campo di calcio, però questa volta la 'missione' di Cristiano Ronaldo sembra davvero in salita. Secondo quanto rivelato dal programma "The Transistor" di Onda Cero, infatti, il fenomeno portoghese avrebbe scommesso un'importante somma di denaro con i suoi compagni del Real Madrid indicando se stesso come il vincitore del titolo di Pichichi 2018 (in caso di vittoria il denaro sarebbe interamente devoluto ad una ONG).

Un traguardo di per sé assolutamente alla portata di Ronaldo, che lo ha già vinto nelle stagioni 2009/2010 e 2013/2014, ma quest'anno davvero proibitivo perché dopo 11 giornate il portoghese ha segnato solo un gol (complice anche la squalifica che gli ha fatto saltare quattro partite) mentre un certo Leo Messi, attualmente sul trono dei cannonieri, è già a quota 12 e non ha certo intenzione di fermarsi (al secondo posto c'è Zaza con 9 reti).

Cristiano Ronaldo però ha grandissima fiducia in se stesso e, come si sa, le sfide gli piacciono e lo esaltano, soprattutto quelle con Messi. Il portoghese ha il titolo di Pichichi nel mirino, anche se per il momento sembra crederci solo lui: voi lo scommettereste un euro su CR7?