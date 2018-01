Liga, Cristiano Ronaldo porta il Real fuori dalla crisi

Oggi potremmo chiamarlo CRigore7. Cristiano Ronaldo segna una doppietta dagli undici metri al Mestalla contro il Valencia e regala al Real Madrid una vittoria che non vale soltanto tre punti, ma molto di più. Il successo dei Blancos, benché molto sofferto o forse proprio perché molto sofferto, è un chiaro messaggio per tutte le avversarie del Real, in Liga come in Champions League.

Dopo l'umiliante eliminazione dalla Coppa del Re per mano del piccolo Leganes, la squadra di Zidane era attesa da uno degli esami più difficili da superare in questo momento, sul campo del Valencia terzo in classifica. Dopo un avvio difficile le merengues sbloccano il match al quarto d'ora grazie al preciso penalty di Cristiano Ronaldo, che si ripete poco prima del 40' cambiando angolo e portando i suoi sul 2-0 al termine di un primo tempo emozionante e ricco di occasioni (soprattutto per i padroni di casa).

Nella ripresa arriva la reazione rabbiosa di Zaza (subentrato nel corso del secondo tempo) e compagni, che schiacciano a lungo il Madrid nella propria metà campo e accorciano le distanze con la rete di Mina al 60'. Il Mestalla spinge i suoi idoli, che schiacciano sull'acceleratore alla ricerca del pareggio ma si espongono anche alle devastanti ripartenze del Real (soprattutto con Bale). La partita corre sul filo dell'equilibrio fino al 85', quando un preciso diagonale di Marcelo batte l'ex Juve Neto e chiude i conti. Nel finale arriva anche il poker firmato da Kross con uno stupendo destro dal limite dopo un'azione tutta di prima.

È presto per dire se il Real Madrid sia effettivamente uscito dalla crisi, ma questa è una vittoria importante per la classifica (merengues a due lunghezze dal Valencia terzo ma con una gara in meno) e soprattutto per ritrovare morale e fiducia. Tra circa venti giorni ricomincia la Champions League, Zidane vuole essere pronto, il Psg è avvisato.