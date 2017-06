Liga, che tonfo per l'Atletico, il Barcellona vince a Siviglia e tallona il Real

Dopo la vittoria del Malaga per 3-2 sullo Sporting Gijon che ha aperto l'undicesima giornata della Liga e dopo il pareggio per 1-1 tra Granada e Deportivo La Coruna nel lunch match delle 13, la prima vera sorpresa arriva dal campo della Real Sociedad, dove l'Atletico Madrid cade inaspettatamente 2-0 e fallisce la chance di agganciare almeno momentaneamente il Real Madrid in testa alla classifica.

Gli uomini di Simeone giocano meglio e nel primo tempo vanno più volte vicini al vantaggio (palo di Griezmann), ma nella ripresa subiscono l'iniziativa dei padroni di casa e vengono puniti due volte su calcio di rigore, prima da Vela e poi da William Josè. Occasione persa sanguinosa per i Colchoneros, che perdono anche la possibilità di guadagnare punti sulle dirette avversarie. Perde l'Osasuna in casa: il gol di Santos regala i tre punti all'Alaves. Successo all'ultimo respiro per il Las Palmas: il rigore di Viera regala i tre punti a Boateng e compagni al 94' contro l'Eibar.



La vittoria del Real Madrid al Bernabeu sul Leganes inagura la domenica di Liga: gli uomini di Zidane vincono 3-0. Per i Blancos, vanno in gol Bale (doppietta) e Morata. Ancora a secco Cristiano Ronaldo. Il Barcellona insegue la capolista, lontana solo due punti. I blaugrana si aggiudicano il big match di giornata passando 2-1 sul campo del Siviglia. La squadra di Sampaoli passa in vantaggio al 10' con Vitolo e quindi subisce la rimonta per effetto dei gol di Messi al 43' e di Suarez al 61'.