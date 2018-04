Liga, Celta Vigo-Siviglia 4-0: Montella travolto

Settimana da dimenticare per Vincenzo Montella. Dopo il ko in casa nell'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, il Siviglia crolla sul campo del Celta Vigo venendo sconfitto 4-0. I biancorossi occupano attualmente il settimo posto in classifica ma potrebbero venire scavalcati dal Girona che giocherà domani con la Real Sociedad.



Gli andalusi devono già inseguire al 18' per l'autogol di Arena ma il peggio per l'ex tecnico del Milan si materializza nella ripresa quando sale in cattedra Iago Aspas: il numero 10 raddoppia al 57' con un preciso diagonale di destro e si ripete 3' più tardi approfittando di una sciagurata uscita di Soria. Il 29enne infine realizza la sua personale tripletta al 78' despoitando in rete dopo una respinta di Soria. Per il Siviglia è davvero una disfatta.