Liga, Celta Vigo-Las Palmas 3-1, tripletta di Giuseppe Rossi

Pepito Rossi è tornato. Tre gol in una sola notte: l'ultima volta accadde tre anni e mezzo fa, il 20 ottobre 2013 e al Franchi era un pomeriggio pieno di sole con la Fiorentina capace di ribaltare la Juve in una giornata storica. L'ennesima resurrezione dell'attaccante italiano arriva in Spagna, con la maglia del Celta Vigo: di lui quasi non sentivamo più parlare. Aveva segnato un gol il 25 settembre all'Espanyol in campionato, un altro lo aveva fatto in Coppa del Re a Valencia, a gennaio. Prima ancora uno in Europa League. Poi stop.



Il 3-1 al Las Palmas porta la sua tripla firma: sblocca il risultato rubando palla a uno sciagurato difensore e battendo il portiere in uscita, raddoppia riprendendo una respinta del portiere, firma il tris con un diagonale di sinistro. Da attaccante vero, quale è stato solo per poco, finché il ginocchio non tornò a tormentarlo. Pepito ora è rinato, almeno per una notte. E chissà se è tornato anche a sognare, come quando sembrava potesse spaccare il mondo anche con la maglia della Nazionale.