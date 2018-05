Liga, Barcellona-Real Madrid 2-2: pari nel Clasico

Un Clasico senza obiettivi di classifica, un Clasico ugualmente spettacolare: finisce 2-2 al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana, già campioni, passano al decimo con il destro al volo di Suarez ma Cristiano Ronaldo risponde subito (18.ma rete contro il Barça in Liga) riportando i giochi in parità. Il portoghese nell'occasione viene toccato duro da Piqué tanto da dover essere sostituito da Zidane nell'intervallo pre precauzione, visto che il countdown alla finale di Champions recita -20 giorni.



Ripresa ancora più intensa, con i padroni di casa costretti a giocarla in inferiorità numerica (Sergi Roberto espulso nel finale di primo tempo per una sbracciata a Marcelo) eppure mai domi: è Leo Messi a metterci la firma al 52'. Sei minuti più tardi esce Iniesta, al suo 39° e ultimo Clasico della carriera, e si perde il 2-2 di Bale, bel sinistro piazzato dal limite. Nel finale negato un rigore clamoroso a Marcelo, pure ammonito per simulazione, mentre Navas salva due volte su Messi: Barça a 87 punti, Real a 72 .



Dopo aver conquistato la finale di Europa League l'Atletico Madrid crolla in casa. Simeone lascia in avvio in panchina Godin, Gabi, Saul e Griezmann e viene punito dall'Espanyol che si impone 2-0 al Wanda Metropolitano. Adesso i colchoneros, già sicuri comunque di partecipare alla prossima edizione di Champions League, rischiano di essere agganciati dai cugini del Real al secondo posto, visto che hanno una partita da recuperare. I biancoblu di Gallego sbloccano la gara al 53' con il destro (deviato) di Melendo in area di rigore e chiude i conti con Baptistao al 77' con una conclusione ravvicinata potente e precisa sulla quale Oblak non può fare nulla.