Liga, Barcellona-Levante 3-0, Messi-Suarez-Paulinho

Tutto molto facile, tutto molto bello. Di sicuro chi era al Camp Nou ha applaudito i due gol d'autore di Messi e Suarez che hanno regolato la pratica Levante già nel primo tempo, poi Paulinho ha chiuso i conti realizzando la rete numero 6 in campionato e confermandosi l'acquisto più sottovalutato dell'estate: il Barcellona vince 3-0 e si gode il ritorno alla fuga, a +9 sull'Atletico Madrid. Aspettando Coutinho e i 160 milioni di buoni motivi per vedere che impatto avrà.



Le gare dopo la sosta presentano sempre delle insidie, ma non per questo Barcellona, che ha ritrovato lo splendore di un tempo, ma con tanta solidità in più. Messi sblocca il risultato al 12' provando a rilanciare la sfida a distanza con Immobile per la Scarpa d'oro: dà il via all'azione servendo Jordi Alba, la chiude calciando di sinistro nell'angolino, con una conclusione più efficace che bella, a dire il vera.



Prima dell'intervallo ci pensa Luis Suarez a confermarsi "on fire" anche dopo le vacanze: il sesto gol nelle ultime 5 partite è meraviglioso, con controllo e gran tiro dopo l'assist da destra di Sergi Roberto. Nella ripresa il Barcellona gestisce il doppio vantaggio e in pieno recupero Messi regala uno slalom da urlo ai propri tifosi e un assist al bacio per il tris di Paulinho.