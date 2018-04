Liga, Barcellona-Leganes 3-1: tripletta di Messi

Barcellona da record. Nella 31.a giornata di Liga i blaugrana battono 3-1 il Leganes al Camp Nou ed eguagliano il primato della Real Sociedad (stagioni 1978/79 e 79/80) con 38 partite consecutive senza sconfitte in campionato. Campionato che vede la formazione di Valverde saldamento al primo posto con 12 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, atteso dal derby contro il Real al Bernabeu.



Protagonista indiscusso dell'ennesima serata trionfale per il Barça è, manco a dirlo, Leo Messi. La Pulce va in gol al 27' su punizione, raddoppia 5' più tardi su assist di Coutinho e nella ripresa, dopo la rete di El Zhar, firma la sua tripletta personale all'87' grazie a un tocco morbido. La Roma è avvisata: nonostante il 4-1 dell'andata, nessuno da queste parti vuole fare sconti.