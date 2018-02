Liga: Barcellona inarrestabile, Montella si conferma

L'Eibar fa una gran bella figura contro il Barcellona ma alla fine si arrende alla capolista, alla diciannovesima vittoria stagionale in Liga su 24 partite: all'Estadio Municipal de Ipurua finisce 2-0 per i blaugrana con le firme di Suarez e Alba. Dopo il vantaggio del Pistolero alla quarto d'ora del primo tempo, il Barça rimane anche in superiorità numerica per l'assurda espulsione di Orellana che prende due ammonizioni in otto minuti ma la rete della sicurezza arriva solo all'88' con Jordi Alba.



Sorride anche Vincenzo Montella, al secondo successo consecutivo. Il Siviglia torna dalle Canarie con tre punti preziosi e la conferma al quinto posto: merito del 2-1 al Las Palmas firmato Ben Yedder- Sarabia, inutile la rete di Calleri su rigore nel finale.